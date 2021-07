Capellenaar doodgeschoten tijdens uitlaten van zijn hondje

De schietpartij vond plaats rond 23.20 uur, toen het slachtoffer zijn hondje uitliet. De man werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en is daar later overleden. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.

Aan de Burgemeester van Beresteijnlaan in Capelle aan den IJssel, zo'n vijf kilometer verderop, is na de schietpartij een rode Renault Clio uitgebrand aangetroffen. Mogelijk is deze wagen bij de beschieting gebruikt.