Maatregelen aan de Haringvlietbrug uitgesteld tot 9 augustus

De Haringvlietbrug stamt uit 1964 en verkeert in zeer slechte staat. De brug moet daarom groot onderhoud ondergaan, maar dat gebeurt pas in 2023. Om de brug tot die tijd zo min mogelijk te belasten zouden maandag 26 juli vergaande maatregelen ingevoerd worden, waaronder een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en slechts één rijstrook in beide richtingen. Dit gaat nu pas op 9 augustus in. De maatregelen blijven van kracht tot het groot onderhoud in 2023.

Ter voorbereiding op de invoering van de maatregelen plaatst Rijkswaterstaat in de nacht van zondag 8 augustus op maandag 9 augustus verkeersborden en barrières. De brug is daardoor afgesloten voor alle verkeer vanaf zondag 8 augustus 21.00 uur tot maandag 9 augustus 05.00 uur. De parallelbaan blijft wel open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.

Gesprek met de gemeenten

De aankondiging van de maatregelen zorgde voor veel kritiek van mensen die gebruikmaken van de brug, voornamelijk in verband met de extra reistijd die het pakket met maatregelen oplevert. Daarnaast hebben ook de omliggende gemeenten en de transportsector hun zorgen uitgesproken over de maatregelen. De gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee noemden de maatregelen 'onaanvaardbaar', en volgens Transport en Logistiek Nederland zou de economische schade voor de transportbedrijven al gauw oplopen tot minstens 53 miljoen euro.

Het besluit om de werkzaamheden met twee weken uit te stellen is het gevolg van gesprekken die de afgelopen week zijn gevoerd tussen burgemeester Bram van Hemmen van de gemeente Hoeksche Waard en Rijkswaterstaat. Van Hemmen voerde die gesprekken als woordvoerder voor de verschillende betrokken veiligheidsregio's en burgemeesters.

"Doordat we gezamenlijk een vuist hebben gemaakt tegen het eerder genomen besluit van RWS hebben we RWS ervan kunnen overtuigen dat de consequenties van hun besluit onacceptabele veiligheidsrisico’s voor onze inwoners met zich meebrengen", zegt Van Hemmen. De burgemeester zegt tevreden te zijn over het besluit van Rijkswaterstaat en hoopt dat hiermee "een goede basis gelegd voor vervolggesprekken,"