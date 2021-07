Olympische Spelen: Busch met zwemsters nipt naast het podium, prima start handbalster Dulfer

Het is nog even wachten op de de eerste regionale medaille op de Olympische Spelen van Tokyo. Zwemster Busch uit Dordrecht werd zondag op de 4 x 100 meter vrije slag bij de vrouwen vierde in een tijd van 3.33.70.

Daarmee viel Busch samen met Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint en Femke Heemskerk net buiten de medailles. Australië pakte het uiteindelijk goud met een wereldrecord, in een tijd van 3.29.69. Canada greep het zilver. De Verenigde Staten pakte het brons. In de halve finale behaalde Nederland nog de tweede tijd.

Kelly Dulfer is met de Nederlandse handbaldames goed aan de Olympische Spelen begonnen. Gastland Japan werd met een 32-21 zege over de knie gelegd. In het eerste groepsduel was Dulfer ook driemaal trefzeker. Van haar schoten waren 75 procent raak.

Komt de eerste medaille uit het wielrennen?

Vollering kan in de voetsporen treden van regiogenoot Leontien Zijlaard-Van Moorsel, die op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney goud bij de wegwedstrijd won. Maar de Berkelse moet in Tokyo opboksen tegen andere Nederlandse toppers, zoals Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Vollering start wel met zelfvertrouwen aan de koers. Zij won dit seizoen al Luik-Bastenaken-Luik en La Course.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post:

Wie de wielerwedstrijd bij de vrouwen vanaf het begin wil zien, moet zondag al vroeg uit bed. De koers start al om 06:00 uur.

Thorsdottir en hockeymannen

De uitslapers kunnen later in de ochtend alsnog inschakelen. Om 08:10 uur begint Eythora Thorsdottir uit Poortugaal met de Nederlandse turnvrouwen aan hun kwalificatiewedstrijden.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post:

Verder hopen de Nederlandse hockeymannen zich te revancheren van het verloren openingsduel met regerend wereldkampioen België. De Rotterdamse hockeyers Seve van Ass, Pirmin Blaak, Thijs van Dam en Jeroen Hertzberger gingen tegen de Zuiderburen met 3-1 onderuit. Nederland speelt om 14:15 uur tegen het Zuid-Afrikaanse team, dat met 3-1 de eerste wedstrijd tegen Groot-Brittannië verloor.

De Belgische hockeyploeg viert een doelpunt tegen Nederland. Doelman Pirmin Blaak baalt op de achtergrond | Foto: Orange Pictures - Ronald Hoogendoorn

Deze regiosporters komen zondag nog in actie:

13:30 uur - Ragnar Ache, groepswedstrijd Saoedi-Arabië - Duitsland (voetbal)