Olympische Spelen: Thorsdottir op de reservelijst voor turnfinale, deceptie voor Vollering en wielervrouwen

Een groepje van vijf rensters - zonder grote namen erin - pakte ruim tien minuten op het peloton. Na 98 kilometer ging Demi Vollering enkele kilometers op kop rijden. Duitsland nam na bijna vijf kilometer het werk van Vollering over. De koers wilde lange tijd maar niet ontbranden.

Pas 61 kilometer voor de streep ging het los in het peloton. Vollering besloot om in de aanval te gaan, maar ze werd al snel teruggepakt. Op 54 kilometer van de meet demarreerde Annemiek van Vleuten wél weg van het peloton. Veel resultaat had de aanval echter niet, want vroege vluchter Anna Kiesenhofer uit Oostenrijk hield lange tijd een voorsprong van rond de vijf minuten op Van Vleuten. Uiteindelijk tekende het peloton Van Vleuten in.

Het peloton - met Vollering - probeerde op 26 kilometer van de streep nog wat te forceren, maar de Oostenrijkse behield haar voorsprong. Op vier kilometer van het einde haakte Vollering af. Kiesenhofer won dus verrassend de gouden medaille. Van Vleuten pakte alsnog de zilveren plak. De Italiaanse renster Elisa Longo Borghini maakte het podium compleet met de bronzen medaille.

Daarmee blijft Leontien Zijlaard-Van Moorsel voorlopig de laatste regiogenoot die de wegwedstrijd bij de vrouwen won (Olympische Spelen van 2000 in Sydney).

Busch niet op podium, handbalzege Dulfer

Ook in het zwemmen was er geen medaille met een regionaal tintje. De Dordtse zwemster Busch uit Dordrecht werd zondag op de 4 x 100 meter vrije slag bij de vrouwen vierde in een tijd van 3.33.70.

Daarmee viel Busch samen met Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint en Femke Heemskerk net buiten de medailles. Australië pakte het uiteindelijk goud met een wereldrecord, in een tijd van 3.29.69. Canada greep het zilver. De Verenigde Staten pakte het brons. In de halve finale behaalde Nederland nog de tweede tijd.

Voor Maaike de Waard was er goed nieuws. De zwemster uit Vlaardingen heeft zich namelijk geplaatst voor de halve finale voor de 100 meter rugslag. De Waard komt maandag weer in actie.

Kelly Dulfer is met de Nederlandse handbaldames goed aan de Olympische Spelen begonnen. Gastland Japan werd met een 32-21 zege over de knie gelegd. In het eerste groepsduel was Dulfer ook driemaal trefzeker. Van haar schoten waren 75 procent raak.

Voormalig Sparta-aanvaller trefzeker

Positief nieuws is er te melden bij de Duitse mannenvoetbalploeg. Oud-Spartaan Ragnar Ache startte in de basis voor het groepsduel met Saoedi-Arabië en scoorde ook nog eens. De aanvaller won met zijn land met 3-2 en Ache maakte voor Duitsland het tweede doelpunt.

Na de 4-2 nederlaag in de openingsronde tegen Brazilië is Duitsland de nummer drie van groep D. Ache en Die Mannschaft moeten de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust winnen, anders zitten de Olympische Spelen voor Duitsland erop.

Thorsdottir en hockeymannen

Eythora Thorsdottir uit Poortugaal heeft zich vooralsnog niet kunnen plaatsen voor de meerkampfinale. De turnster eindigde met een score van 52.899 na onderdelen op sprong, brug, balk en vloer als 36e.

Omdat zij bij de opgeschoonde lijst niet bij de beste 24 turnsters zat, is Thorsdottir niet meteen geplaatst voor de finale van de meerkamp. Er is nog wel een kansje voor haar om daarin uit te komen, want ze is de tweede reserve. De Nederlandse turnster Lieke Wevers is de eerste reserve op de lijst.

Verder hopen de Nederlandse hockeymannen zich te revancheren van het verloren openingsduel met regerend wereldkampioen België. De Rotterdamse hockeyers Seve van Ass, Pirmin Blaak, Thijs van Dam en Jeroen Hertzberger gingen tegen de Zuiderburen met 3-1 onderuit. Nederland speelt om 14:15 uur tegen het Zuid-Afrikaanse team, dat met 3-1 de eerste wedstrijd tegen Groot-Brittannië verloor.