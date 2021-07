Douane onderschept grote partij cocaïne, straatwaarde: 132 miljoen euro

De harddrugs zaten in een container die uit Costa Rica kwam | Foto: Justitie

De harddrugs, die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden onderschept, waren bestemd voor een bedrijf in Den Haag. Volgens justitie heeft de onderneming niets met de smokkel te maken. De coke is inmiddels vernietigd.

Het is de laatste tijd wel vaker raak met grote cocaïnevangsten in de Rotterdamse haven. Eerder deze week werden binnen 24 uur vier partijen in beslag genomen. Die hadden samen een straatwaarde van ruim 210 miljoen euro.

Een week eerder ontdekte de douane ruim 3 duizend kilo cocaïne in een container met bananenpuree. Dat was een van de grootste vangsten ooit.