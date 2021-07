Jonge visarend fladdert het Biesboschnest uit

Het eerste jong van het nest kroop eind mei 2021 uit het ei. Daarna volgden er nog twee. De afgelopen tijd zijn de vogels flink gegroeid. En de sterkste van het stel bleek zaterdag dus toe aan zijn eerste vlucht.

De avonturen van de jonge visarenden en hun ouders zijn live te volgen via de webcam van Staasbosbeheer.

Sinds 2016 broeden er visarenden in de Biesbosch. Dat is bijzonder, want de vogels zijn zeldzaam. In Nederland zijn er maar vier nesten. En die zijn allemaal in de Biesbosch gebouwd. Volgens boswachter Thomas van der Es komt dat doordat er voor de vogels veel voedsel in het gebied te vinden is, zoals brasem.