Stroomstoring Maassluis: 1332 huishoudens zonder stroom

Door een stroomstoring hebben 1332 huishoudens in de Burgemeesterswijk in Maassluis afgelopen nacht zo`n twee uur zonder stroom gezeten.

Bij veel huizen met de postcodes 3145 en 3146 viel de stroom rond 3.10 uur weg. Monteurs van Stedin zijn op de storing af gegaan voor onderzoek en herstel. Rond 5.00 uur `s nachts was de storing verholpen. Wat precies de oorzaak was, is nog niet bekend.