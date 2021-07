Het weer van vandaag: wisselvallig zomerweer

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en zijn er met name in de middag een aantal regen- en onweersbuien. Bij de buien kan lokaal veel water in korte tijd vallen. De temperatuur ligt rond de 23 of maximaal 24 graden en er staat een overwegend zwakke zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het is 16 of 17 graden en er staat een zwakke zuidenwind.

Maandag is er vrij veel bewolking en breekt af en toe de zon even door. Al vrij snel op de dag ontstaan er buien, waarbij vooral in de middag ook onweer voor kan komen. Het is 21 of 22 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

De dagen erna blijft het zeker ruim een week wisselvallig zomerweer in het Rijnmondgebied. Dat betekent af en toe zon en dagelijks, in meer of mindere mate, enkele buien waarbij er soms kans bestaat op onweer. Eerst wordt het nog een graad of 22, vanaf woensdag daalt de temperatuur naar een vrij koele 20 graden.