LIVE: Feyenoord met een compleet nieuw team begonnen aan de tweede helft tegen PAOK (1-2)

Feyenoord oefent zondag tegen PAOK Saloniki. De Rotterdammers hebben nog de Europese wedstrijd tegen FC Drita (0-0) in de benen en mogen aanstaande donderdag wederom aan de bak tegen de ploeg uit Kosovo. Rijnmond Sport is benieuwd hoe Feyenoord de komende vriendschappelijke wedstrijd zal afwerken.

Om 14:30 uur wordt er in De Kuip afgetrapt tussen Feyenoord en PAOK Saloniki, de nummer vier van de Griekse competitie van het afgelopen seizoen. Radio Rijnmond Sport doet verslag van dit oefenduel. Sinclair Bischop is de radiocommentator. Rob Jacobs, oud-trainer van Feyenoord en PAOK Saloniki, verzorgt de analyse. Verder is er ook aandacht voor de perikelen rondom Sparta-trainer Henk Fraser, die waarschijnlijk aan de slag gaat als assistent-trainer bij het Nederlands Elftal.

Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur. Dennis Kranenburg is de presentator van de show.

Luister hieronder naar de uitzending van Radio Rijnmond Sport:

Wil je meepraten over Feyenoord-PAOK Saloniki? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom deze vriendschappelijke wedstrijd.

LIVE: Feyenoord - PAOK Saloniki 1-2 (1-1)

2' 1-0 Wouter Burger

14' 1-1 Christos Zolis (penalty)

52' 1-2 Georgios Koutsias

Opstelling Feyenoord (Eerste helft): Bijlow; Pedersen, Burger, Senesi, Malacia; Kökcü, Til, Toornstra; Linssen, Bannis, Sinisterra

Opstelling Feyenoord (Tweede helft): Marciano; Skogen, El Bouchataoui, Burger, Hendriks; Milambo, Diemers, Hartjes; Antonucci, Bozeník, Jahanbakhsh