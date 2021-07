TERUGLEZEN: Feyenoord-PAOK Saloniki (1-2)

Feyenoord oefende zondag tegen PAOK Saloniki. De Rotterdammers hadden nog de Europese wedstrijd tegen FC Drita (0-0) in de benen en mogen aanstaande donderdag wederom aan de bak tegen de ploeg uit Kosovo. Rijnmond Sport was benieuwd hoe Feyenoord deze vriendschappelijke wedstrijd zou afwerken.

In De Kuip verloor Feyenoord dus met 2-1 van PAOK Saloniki, de Griekse nummer vier van het afgelopen seizoen. Wil je napraten over Feyenoord-PAOK? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er was ook een liveblog rondom deze vriendschappelijke wedstrijd.

Luister hieronder naar de nabeschouwing op Radio Rijnmond van dit oefenduel. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 17:00 uur. Dennis Kranenburg presenteert de show.

Feyenoord - PAOK Saloniki 1-2 (1-1)

2' 1-0 Wouter Burger

14' 1-1 Christos Zolis (penalty)

52' 1-2 Georgios Koutsias

Opstelling Feyenoord (Eerste helft): Bijlow; Pedersen, Burger, Senesi, Malacia; Kökcü, Til, Toornstra; Linssen, Bannis, Sinisterra

Opstelling Feyenoord (Tweede helft): Marciano; Skogen, El Bouchataoui, Burger, Hendriks; Milambo, Diemers, Hartjes; Antonucci, Bozeník, Jahanbakhsh