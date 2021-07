Deze regiosporters zie je maandag op de Olympische Spelen

Op de derde dag van de Olympische Spelen in Tokyo komen slechts vijf regiogenoten in actie. Zo speelt de Schiedamse tafeltennisster Britt Eerland haar eerste wedstrijd en de waterpolodames komen in actie.

Eerland stroomt in het tafeltennistoernooi pas in de derde ronde in. De eerste twee ronden kreeg ze een bye. Maandagochtend om 07:30 uur (Nederlandse tijd) neemt ze het op tegen de als negentiende geplaatste Dina Meshref uit Egypte. Eerland is zelf als zestiende geplaatst.

Het water in!

Ook de Nederlandse waterpolodames spelen maandag voor het eerst. Zij hebben Rotterdammers Debby Willemsz en Maud Megens in de ploeg. Ook bondscoach Arno Havenga komt uit Rotterdam. Om 11.20 uur is Australië de tegenstander.

De Olympische Spelen gaan dus eindelijk beginnen voor het vrouwelijke waterpoloteam. Kijk hieronder naar de eerste aflevering van 010 op weg naar Tokyo, waarin Havenga en Willemsz aan het woord komen over de Nederlandse waterpolodames:

Verder mag nog een regiogenoot in het water aan de bak. Zwemster Maaike de Waard uit Vlaardingen komt uit in de halve finale van de 100 meter rugslag. Deze wedstrijd is wel voor de vroege vogels. De Waard begint om 04:53 uur.