Slechte generale repetitie van Feyenoord voor Conference League: Rotterdammers onderuit in laatste oefenduel met PAOK Saloniki (1-2)

Feyenoord heeft zondag de vriendschappelijke wedstrijd tegen PAOK Saloniki verloren. De Griekse nummer vier van het afgelopen seizoen was in De Kuip met 2-1 te sterk voor de Rotterdammers. Deze oefenpot werd twee minuten eerder afgefloten, omdat er onweer op komst was.

Het oefenduel begon meteen goed voor Feyenoord. Op aangeven van Bryan Linssen knikte Wouter Burger in de tweede minuut de 1-0 binnen. Lang kon Feyenoord niet genieten van deze voorsprong. Marcos Senesi speelde de bal slecht terug, waarna Nélson Oliveira namens PAOK daarmee er vandoor ging. Justin Bijlow moest daarom zijn doel uitkomen, maar legde de Portugees volgens scheidsrechter Jochem Kamphuis neer. Uiteindelijk zette Christos Zolis de penalty feiloos om (1-1).

Luister hieronder naar de 1-0 van Wouter Burger tijdens Feyenoord-PAOK. De tekst gaat verder onder het fragment:

Pas na de drinkpauze, halverwege de eerste helft, konden weer kansen worden genoteerd. Zo ging een volley van PAOK-middenvelder Stefan Schwab maar net naast. Namens Feyenoord waren Luis Sinisterra en Linssen gevaarlijk. De Colombiaanse aanvaller schoot een afvallende bal over. Linssen knalde vlak voor de rust op de lat.

Tien nieuwe spelers

In de tweede helft stuurde trainer Arne Slot een compleet nieuwe ploeg het veld in. Alleen doelpuntenmaker Burger bleef staan. Tijdens de eerste minuten van het tweede bedrijf functioneerde de verdediging van Feyenoord nog niet adequaat genoeg. In de 52e minuut kon invaller Georgios Koutsias een voorzet vanaf de linkerkant simpel in het doel schuiven (1-2). Bij dit tegendoelpunt had keeper Ofir Marciano meer kunnen doen.

Een lichtpunt in een povere tweede helft was het debuut van Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër kwam vorige week over van de Engelse club Brighton & Hove Albion en maakte met een invalbeurt zijn rentree op de Nederlandse velden. Zo had Jahanbakhsh vlak voor tijd een goede voorzet in huis op Robert Bozeník, die de Slowaak niet in de goal trapte.

Vanwege het naderende onweer blies scheidsrechter Jochem Kamphuis twee minuten eerder af voor het einde van dit oefenduel. Feyenoord verliest dus de laatste vriendschappelijke wedstrijd voor het belangrijke treffen met FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. De Rotterdammers moeten in De Kuip het 0-0 gelijkspel, dat in Kosovo werd behaald, proberen weg te poetsen.

Feyenoord - PAOK Saloniki 1-2 (1-1)

2' 1-0 Wouter Burger

14' 1-1 Christos Zolis (penalty)

52' 1-2 Georgios Koutsias

Opstelling Feyenoord (Eerste helft): Bijlow; Pedersen, Burger, Senesi, Malacia; Kökcü, Til, Toornstra; Linssen, Bannis, Sinisterra

Opstelling Feyenoord (Tweede helft): Marciano; Skogen, El Bouchataoui, Burger, Hendriks; Milambo, Diemers, Hartjes; Antonucci, Bozeník, Jahanbakhsh