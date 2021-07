Bloemenzee op plek steekpartij Jongkindstraat Rotterdam

Op de plek waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een 27-jarige Rotterdammer is doodgestoken, is zondagmiddag een grote bloemenzee te vinden. Buurtbewoners, vrienden en familieleden van het slachtoffer nemen afscheid op de plek van de steekpartij.

Aan de Jongkindstraat worden al de hele dag bloemen, kaarsen en kaarten neergelegd. In het hek langs de straat zijn rode en witte rozen gehangen. Wat er precies voorafging aan de steekpartij, die plaatsvond in de buurt van museum Boijmans van Beuningen, is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Er zijn ondertussen drie verdachten aangehouden in de zaak.