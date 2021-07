Drie gewonden bij frontale aanrijding Nieuw-Beijerland

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag aan de Spuidijk in de buurt van Nieuw-Beijerland. Een aantal brandweerwagens, ambulances en de traumahelikopter rukten uit voor het incident. De ravage op de N217 is groot: de weg van en naar de veerboot Nieuw-Beijerland-Hekelingen is dicht tot de twee autowrakken zijn geborgen.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht van het ongeval is. Ooggetuigen melden dat de hevige regen van zondagmiddag een rol kan hebben gespeeld.