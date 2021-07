Wouter Burger focust zich op positie als centrale verdediger bij Feyenoord: 'Maar ik weet van FC Basel en Sparta'

In het oefenduel met PAOK Saloniki (1-2) speelde Wouter Burger zondag centraal in de verdediging bij Feyenoord. Het is niet de eerste keer dat hij daar stond, want de middenvelder werd vorig seizoen in de voorbereiding ook in de defensie gepositioneerd. Burger kwam als verdediger negentig minuten en scoorde het enige doelpunt voor de Rotterdammers.

Dat Burger nu nog het shirt van Feyenoord aan heeft, is opmerkelijk te noemen. Hij stond tijdens deze voorbereiding in de belangstelling van de Zwitserse topclub FC Basel. Ook Sparta, die hem vorig seizoen huurde, was wederom geïnteresseerd in de diensten van Burger. "Naar FC Basel heb ik geluisterd. Dat is een grote club. FC Basel zag me als middenvelder, maar daar zijn we niet uitgekomen. Van Sparta ben ik ook op de hoogte", geeft Burger toe, die vol voor zijn plek bij Feyenoord gaat. Hij wil in elk geval graag spelen. "Ik ben enthousiast over hoe ik me centraal achterin ontwikkel."

Onbewust gescoord

Na de vriendschappelijke wedstrijd tegen PAOK Saloniki was Burger 'redelijk positief' over zijn wedstrijd. Zelf had hij niet eens door dat hij scoorde. "Ik voelde alleen dat ik de bal met mijn achterhoofd raakte. Vervolgens hoorde ik het gejuich. Toen zei Guus (Til, red.) dat ik de bal had geraakt. Blijkbaar was het mijn goal", lacht Burger.

Feyenoord had ook tegen PAOK Saloniki moeite om het doel te vinden. Burger vindt het overdreven om het scoren een probleem te doen. "Ik denk dat we vaak in een situatie komen waarin we redelijk tot heel gevaarlijk kunnen worden, maar in de laatste fase gaat het fout. Dat moet echt wel beter."