Arne Slot weet niet of Feyenoord nog spelers kan gaan halen

Feyenoord verloor zondagmiddag met 2-1 van PAOK Saloniki. Ondanks deze oefennederlaag zag trainer Arne Slot aanknopingspunten bij de Rotterdammers. Zo zag hij 'een aantal prima aanvallen en goed uitgespeelde kansen' en spreekt Slot positief over de aanwinsten Alireza Jahanbakhsh en Gernot Trauner, maar hij constateert dat er nog ruimte voor verbetering is.

"Tegen de jongens heb ik gezegd dat we tevreden hadden kunnen zijn als we niet onszelf zo tekort doen door zulke stomme kansen weg te geven", zegt Slot. "Want we begonnen goed met een mooie standaardsituatie. Afgelopen donderdag hebben we tien tot twaalf daarvan gehad, zonder rendement. Vandaag was de eerste meteen een goal."

Slot maakt zich geen zorgen over het gebrek aan doelpunten. "Volgens mij hebben we al een aantal goals gemaakt , maar het is ook niet zo dat we te pas en te onpas kansen bij elkaar spelen. Dat zou misschien meer kunnen. Het is vrij logisch volgens mij dat je in het voetbal van de drie à vier kansen één goal maakt. Maar het feit dat we in één helft drie à vier kansen uitspelen, dat stemt me tot enige tevredenheid."

Feyenoord hoopt misschien nog één à twee spelers aan te trekken. "Maar het is nog maar de vraag of dat tot de mogelijkheden gaat behoren", zegt Slot.

'Tevreden met Trauner'

In het oefenduel liet Slot aanwinst Jahanbakhsh een helft meespelen. "Het is goed om te zien dat hij het 45 minuten goed heeft volgehouden en fit is gebleven. Jahanbakhsh heeft een maand relatieve rust en geen groepstraining gehad." Slot is nieuwsgierig hoe Jahanbakhsh deze wedstrijd bij Feyenoord heeft ervaren. "Want het tempo lag in de tweede helft extreem laag."

Over de komst van Trauner is Slot zeer te spreken. "Hij is een speler met ervaring. Het is belangrijk voor ons dat hij meteen direct inzetbaar is voor ons." Trauner zal echter donderdag nog niet in actie komen tegen FC Drita, omdat de Oostenrijkse verdediger nog niet is ingeschreven voor de Conference League. "Ik denk dat hij een uitstekende toevoeging van onze selectie is."