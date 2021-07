Rechtbank Rotterdam vervangt rechters die geheime informatie lazen

De Rechtbank in Rotterdam gaat drie rechters vervangen die een grote zaak rond drugshandel en witwassen in behandeling hadden. Ze hadden tijdens het lezen van het dossier onbedoeld staatsgeheimen van de Franse overheid gelezen, omdat ze niet waren zwartgelakt. De informatie lijkt te gaan over de geheime berichtenservice EncroChat. Daarmee hadden de rechters meer informatie dan het OM of de verdachten.