Vier woningen ontruimd nadat scootmobiel vlam vat in Rotterdam-IJsselmonde

Vier woningen aan de Velgersdijk in Rotterdam-IJsselmonde zijn in de nacht van zondag op maandag ontruimd, nadat een scootmobiel vlam vatte in een berging.

De hulpdiensten werden rond 1:00 uur gealarmeerd vanwege een brandlucht in het portiek. Ook het alarm ging af. Bij aankomst stond er zo veel rook in het pand dat de bewoners niet meer via de reguliere weg konden verlaten. Met behulp van een autoladder zijn de bewoners geëvacueerd.

Rond 01:30 uur werd het sein brand meester gegeven. Voor wie niet thuis kon slapen vanwege de rook- en waterschade is opvang geregeld. Waardoor de scootmobiel in het portiek in IJsselmonde brand was gevlogen, is niet bekend.