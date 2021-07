Superverzamelaar Leusink kan maar fractie laten zien in zijn Pin Art Museum

Zo is er ook een expositie over het koningshuis. "Van het koningshuis is ontzettend veel gemaakt", vertelt Leusink. "Als er wat te vieren valt, wordt er een penning geslagen. Er is niet alleen een penning als ze 100 jaar worden, als ze dat behalen. Er zijn ook koninklijke figuren die heel kort maar hebben geleefd, bijvoorbeeld 25 jaar en dan zijn ze ook nog prins of koning geweest. Dat zit dan allemaal in de penning verwerkt."

Ook buttons en stickers uit de tijd van koningin Juliana en koningin Emma heeft Leusink in de collectie. Het loopt helemaal terug tot aan Willem van Oranje, waar herdenkingspenningen van zijn. Maar of Leusink fan van het koningshuis is? Daar is hij duidelijk in: "Nee".

Verzamelen van verzamelingen

De interesse van Leusink gaat verder dan Oranje, zijn passie is het verzamelen van verzamelingen. Het museum bezit wel 150 collecties, waarvan er steeds een aantal worden geëxposeerd. Op die manier kan Leusink afwisselen. "Ik haal uit markten en veilingen losse spelden, maar ook volledige collecties. Bijvoorbeeld als iemand overleden is en zijn collectie wordt geveild. Dan kost het bijna niks." Soms komen handelaren ook dingen bij Leusink brengen. "Die vinden hun collectie belangrijk en het onderbrengen bij een museum is dan HET verhaal als je op een bepaalde leeftijd bent."

Een deel van de collectie van het Pin Art Museum | Foto: Rijnmond

De enthousiaste Leusink is al 25 jaar aan het verzamelen. De collectie loopt uiteen van KLM-vlaggetjes tot buttons van de popgroep 'Doe Maar'. Zelfs de schaatsen van kampioen en Olympisch deelnemer Siem Heiden zijn terug te vinden in het museum. De complete verzameling heeft nog geen eindbestemming. "De automatische opvolging zit in de kinderen." Maar wie dat daadwerkelijk gaat doen, staat nog niet vast.