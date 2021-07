Het weer van vandaag: enkele (onweers)buien

Maandag is er af en toe zon en in de loop van de dag moet in de regio rekening worden gehouden met enkele regen- of onweersbuien met lokaal kans op veel regen. Het wordt ongeveer 22 graden. De zuidenwind neemt toe tot matig en ruimt vanmiddag naar het westen. Vanavond is er eerst nog kans op een bui. De nacht verloopt droog met opklaringen. Het koelt dan af naar 15 of 16 graden.