Storingen Erasmusbrug en Botlekbrug zorgen voor files

Twee bruggen in onze regio hebben maandagochtend in storing gestaan. Voor zowel de Erasmusbrug in Rotterdam als de Botlekbrug kwam het wegverkeer vast te staan.

De Erasmusbrug was door de storing afgesloten voor al het verkeer. Aan beide zijden van de brug ontstond een file. Even na 10:30 uur gingen de slagbomen weer omhoog en kon het verkeer weer de brug over.

Voor de Botlekbrug is het de 174ste keer dat er problemen zijn met de brug sinds de oplevering in 2015. Volgens Rijkswaterstaat was de brug afgesloten voor het wegverkeer. Dat werd omgeleid via de Spijkenisserbrug.