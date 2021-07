Deze regiosporters komen dinsdag in actie op de Olympische Spelen

Franssen komt uit de categorie tot 63 kilogram. Vanaf 04:00 beginnen de voorrondes en de eventuele kwartfinale. Vanaf 10:00 uur staan de halve finale en finale op het programma. De 31-jarige Franssen is niet van plan om alleen maar voor de eer mee te doen in Tokio.

Bekijk hier de reportage die Rijnmond in samenwerking met Rotterdam Topsport maakte met Juul Franssen in aanloop naar de Spelen.

Ook komen de hockeymannen, met onder anderen Pirmin Blaak, Thijs van Dam, Jeroen Hertzberger en Seve van Ass, in actie. Zij spelen in het derde duel tegen Canada, dat laatste staat. Die wedstrijd begint om 13:45 uur.

Verder komt Britt Eerland voor het eerst in actie. De tafeltennisster was in de eerste twee rondes vrijgeloot en neemt het in de derde ronde op tegen de Egyptische Dina Meshref. Mocht de Schiedamse die ronde doorkomen, dan speelt ze diezelfde dag nog in de achtste finales.

Ook met Britt Eerland keken we vooruit op de Olympische Spelen.

Programma regiogenoten



03:00 uur: Britt Eerland, derde ronde (tafeltennis)

04:00 uur: Juul Franssen, voorrondes en kwartfinale tot 63 kilogram (judo)

09:15 uur: Zuid-Korea - Nederland, groepsfase (handbaldames, met Kelly Dulfer)

10:00 uur: Juul Franssen, halve finale en finale tot 63 kilogram (judo)

12:30 uur: Britt Eerland, achtste finales (tafeltennis)

13:45 uur: Nederland - Canada, groepsfase (hockeymannen, met Blaak, Van Dam, Hertzberger en Van Ass)