Olympische Spelen: judoka Juul Franssen verliest strijd om brons, Eerland verliest in achtste finales

Juul Franssen verloor in de kwartfinale van de Franse Agbegnonou van het Olympisch judotoernooi tot 63 kilogram. Agbegnonou is de grote favoriet voor de titel. Ze won in 2016 zilver op de Spelen in Rio de Janeiro, werd vijf keer wereldkampioen en vier keer Europees Kampioen.

Franssen won om daar te komen eerder vannacht van de Servische Obradovic en de Australische Haecker op ippon. In het judo kan je daarna nog voor een bronzen medaille gaan via de herkansing.

Die kans kreeg Franssen tegen de Italiaanse Maria Centracchio. Haar tegenstander nam heel het duel het initiatief, waardoor Franssen niet in haar spel kwam. Via drie straffen vanwege passiviteit ging de overwinning uiteindelijk naar Centracchio en eindigen de Spelen voor Franssen in mineur.

Juul Franssen reageert bij de NOS na haar verloren partij.

Britt Eerland heeft zich na een indrukwekkende comeback geplaatst voor de achtste finales op het olympisch toernooi. De tafeltennisster won in de derde ronde van de Egyptische Dina Meshref.

De Schiedamse verloor in de achtste finales van Do Hoi Kem uit Hong Kong in vier games: (13-11, 5-11, 8-11, 9-11 en

Met Britt Eerland keken we vooruit op de Olympische Spelen.

De handbaldames, met de Schiedamse Kelly Dulfer in het team versloegen de vrouwen van Zuid-Korea. In de tweede groepswedstrijd van het toernooi in Tokio werd het 43-26.

Ook komen de hockeymannen, met onder anderen Pirmin Blaak, Thijs van Dam, Jeroen Hertzberger en Seve van Ass, in actie. Zij spelen in het derde duel tegen Canada, dat laatste staat. Die wedstrijd begint om 13:45 uur.

Programma regiogenoten



13:45 uur: Nederland - Canada, groepsfase (hockeymannen, met Blaak, Van Dam, Hertzberger en Van Ass)