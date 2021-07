Olympische Spelen: tafeltennisster Eerland door naar achtste finales, judoka Franssen verliest in de kwartfinale

Juul Franssen heeft verloren van de Franse Agbegnonou in de kwartfinale van het Olympisch judotoernooi tot 63 kilogram. Agbegnonou is de grote favoriet voor de titel. Ze won in 2016 zilver op de Spelen in Rio de Janeiro, werd vijf keer wereldkampioen en vier keer Europees Kampioen. Franssen won eerder vannacht van de Servische Obradovic en de Australische Haecker op ippon. De Rotterdamse maakt nog kans op een bronzen medaille via de herkansing.

Bekijk hier de reportage die Rijnmond in samenwerking met Rotterdam Topsport maakte met Juul Franssen in aanloop naar de Spelen.

Ook komen de hockeymannen, met onder anderen Pirmin Blaak, Thijs van Dam, Jeroen Hertzberger en Seve van Ass, in actie. Zij spelen in het derde duel tegen Canada, dat laatste staat. Die wedstrijd begint om 13:45 uur.

Britt Eerland heeft zich na een indrukwekkende comeback geplaatst voor de achtste finales op het olympisch toernooi. De tafeltennisster won in de derde ronde van de Egyptische Dina Meshref. Nu de Schiedamse deze ronde door is, speelt ze om 12:30 uur in de achtste finales. Eerland was in de eerste twee rondes vrijgeloot.

Ook met Britt Eerland keken we vooruit op de Olympische Spelen.

Programma regiogenoten



03:00 uur: Britt Eerland, derde ronde (tafeltennis)

04:00 uur: Juul Franssen, voorrondes en kwartfinale tot 63 kilogram (judo)

09:15 uur: Zuid-Korea - Nederland, groepsfase (handbaldames, met Kelly Dulfer)

10:00 uur: Juul Franssen, halve finale en finale tot 63 kilogram (judo)

12:30 uur: Britt Eerland, achtste finales (tafeltennis)

13:45 uur: Nederland - Canada, groepsfase (hockeymannen, met Blaak, Van Dam, Hertzberger en Van Ass)