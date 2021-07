De auto waarin het slachtoffer gevonden is in de Loeffstraat | Foto: MediaTV

Voorbijgangers hebben op de Loeffstraat in Schiedam een zwaargewonde man in een auto aangetroffen. De politie meldt dat hij is neergeschoten.

Een traumahelikopter is ter plaatse geweest om hulp te verlenen. Het is nog niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld. Ook is niet bekend wie de man is. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet sporenonderzoek en praat met getuigen.