Ravage na aanrijding op de Noordbrug bij Alblasserdam, weg voorlopig afgesloten

Op de Brug over de Noord is maandagmiddag een forse aanrijding geweest. Zeker drie personenauto's en een vrachtwagen klapten er op elkaar. Vanwege het politieonderzoek naar de oorzaak van de aanrijding en opruimingswerkzaamheden blijft de brug voorlopig afgesloten.

Het ongeluk gebeurde iets na 14:00 uur. Wat er misging is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat drie auto's en de vrachtwagen flinke schade hebben. In één van de personenauto's zat een man korte tijd bekneld. Toen zijn auto los was getrokken van een tweede voertuig, kon hij uitstappen.

Twee mensen, onder wie een kind, zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Het is niet duidelijk of ze naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

De N915 - ofwel Grote Beer - blijft voorlopig dicht tussen Hendrik Ido Ambacht en de afrit 15 bij Alblasserdam van de A15. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Ook moet het wegdek worden opgeruimd.