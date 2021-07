Vriendenstichting voetbalclub Maassluis doet aangifte van verduistering tegen oud-penningmeester

Het bestuur van de Maassluise stichting Vrienden van VDL heeft aangifte gedaan tegen de voormalig penningmeester. Die zou de afgelopen jaren forse uitgaven hebben gedaan zonder dat duidelijk is waar het geld naartoe is gegaan.

De stichting Vrienden van VDL heeft zo'n vijf weken geleden aangifte gedaan, zegt voorzitter Wim Tuit. Hij laat weten dat de zaak aan het licht is gekomen nadat het bestuur de jaarstukken van de afgelopen drie jaar had gecheckt. Daaruit is gebleken dat er sprake was van "ongefundeerde en onrechtmatige (forse) uitgaven". Tuit laat weten dat het nog niet duidelijk is welk bedrag precies niet verantwoord kan worden, omdat de bewijslast nog niet rond is. "Maar het gaat om duizenden euro's."

De Stichting zegt in een brief aan de leden van VDL dat ze in de afgelopen maanden de oud-penningmeester met alle mogelijke middelen heeft aangespoord om het geld terug te storten. "Helaas tot op heden zonder resultaat."

De stichting heeft de penningmeester inmiddels ontslagen en aangifte gedaan. Justitie heeft het onderzoek nog niet opgepakt. De stichting zelf neemt nu de uitgaven in eerdere seizoenen onder de loep.

De voormalige penningmeester wil, zolang de zaak loopt, niet reageren op de aantijgingen, schrijft omroep WOS die als eerste met het nieuws naar buiten kwam. Volgens Tuit heeft hij gezegd dat hij alle stukken heeft 'ingeleverd op de geëigende plaats'.

Erelid

Het oud-bestuurslid van de stichting had binnen VDL groot aanzien. Hij werd voor zijn verdiensten in 2017 benoemd tot erelid en kreeg in datzelfde jaar ook de Erespeld der Gemeente uitgereikt.

De stichting vrienden van VDL heeft als doel om voetbalvereniging VDL in Maassluis te financieel te ondersteunen. De afgelopen tijd heeft de stichting onder meer voor de nieuwbouw van kleedkamers gezorgd.