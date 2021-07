Trauner doorstaat medische keuring en tekent bij Feyenoord

Feyenoord zocht al lange tijd naar een centrale verdediger, omdat de Rotterdammers voor de positie alleen Marcos Senesi hebben met ervaring op die positie. Samen met de Argentijn moet Trauner het centrum achterin gaan vormen. Trainer Arne Slot is blij met de komst van de Oostenrijker, die afgelopen seizoen nog werd uitgeroepen tot beste speler van de Oostenrijkse Bundesliga.

"Hij is een speler met ervaring", lichtte Slot toe op de persconferentie na afloop van het duel met PAOK Saloniki. "Voor ons was het ook belangrijk dat hij direct inzetbaar is, omdat hij met z'n vorige club LASK Linz volledig heeft meegetraind en ook wedstrijden heeft gespeeld. Hij is gewend om met ruimte in z'n rug te spelen en kan goed opbouwen. Ook heeft hij ervaring in het spelen van grote wedstrijden, ook in een grote stadions. In combinatie met onze jonge verdediging is hij echt een hele welkome versterking."

Feyenoord betaalt iets meer dan een miljoen euro voor Trauner. De transfersom kan nog oplopen als de Rotterdammers eventueel nog een aantal bonussen aan LASK Linz moeten betalen. Trauner is nog niet speelgerechtigd voor het duel met FC Drita aanstaande donderdag.