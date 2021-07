Bloemenzee voor 27-jarige Daans: 'Hij had altijd een lach op zijn gezicht'

De bloemenzee maakt duidelijk dat de 27-jarige Daniël, door vrienden steevast Daans genoemd, een geliefde Rotterdammer was. "Het is als een klap naar binnen gekomen. Hij was een hele knappe, gezellige, spontane jongen", vertelt jeugdvriend Bullet. Ze kennen elkaar uit de buurt in Rotterdam-Oost. "Je kon altijd met hem lachen. Hij was een jongen die leefde, een levensgenieter, lekker feesten en een beetje drinken."

Jeugdvriend Bullet brengt bloemen voor het 27-jarige slachtoffer | Foto: Rijnmond

Ook de 30-jarige buurman Ricardo die bij zijn oma in Zevenkamp woont, is van slag van de plotselinge dood van Daniël. Ze wonen al van jongs af naast elkaar. Samen met zijn neef komt hij naar de bloemenzee en ze krijgen tranen in de ogen. "Hij was altijd aardig, altijd lachen en altijd vroeg hij aan mijn oma of hij kon helpen", vertelt Ricardo. Toen ze het droevige nieuws zaterdagochtend vernamen, waren ze overrompeld. "Toch niet hij, dat kan hem toch niet zijn overkomen."

Buurman Ricardo van Heusden bij bloemenzee voor 27-jarige Daniël | Foto: Rijnmond

De verbazing is er ook, omdat Daan altijd kalm was en als er spanning ontstond de boel suste. De laatste tijd was hij serieuzer want hij had een vaste baan, een eigen plek, een vriendin en net zijn rijbewijs.

Een anonieme getuige vertelt dat het slachtoffer vrijdagavond in het Museumpark aan het chillen was. Volgens vrienden deed hij dat daar vaker. De trappen, bankjes en verlichte galerij van Het Nieuwe Instituut (HNI) zijn een geliefde chill-plek voor een drankje, een blowtje of een ballonnetje lachgas. "Je chillt hier lekker, we komen hier al jaren en er is nog nooit iets gebeurd", vertelt vriend Bullet.

Chillen loopt uit op steekpartij

Meerdere groepjes zijn vrijdagavond aanwezig als er ruzie uitbreekt die uitmondt in een vechtpartij waarbij een groot mes wordt getrokken. Volgens de getuige zaten ze eerst rustig wat samen te drinken en kregen ze in één keer ruzie en gingen vechtend over straat. De getuige vertelt dat daarbij een Rambo-mes werd getrokken.

Je kan praten. Je hoeft je handen niet te gebruiken en zeker niet een mes Jeugdvriend Bullet

Vrienden uiten hun verbijstering over het scenario van een uit de hand gelopen chill-avond. "Het is een hele gemene situatie geweest", zegt Bullet hierover. "Wat er ook is gebeurd, je kan praten. Je hoeft je handen niet te gebruiken en zeker geen mes. En zeker niet met z'n tweeën op iemand afgaan. Dan ben je voor mij een superheld op pampers", vervolgt Bullet.

Drie mannen zitten vast voor fatale steekpartij

Voor de fatale steekpartij zitten drie mannen vast. Twee mannen van 38 en 40 jaar zijn aangehouden in het ziekenhuis. Zij zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en zitten in de cel. Een 32-jarige man zonder vaste verblijfplaats is ook aangehouden. De politie heeft meerdere getuigen gesproken en bestudeert camerabeelden uit de directe omgeving.

"Er is een heel groot stuk kapot gegaan in Rotterdam-Oost en in Rotterdam-West. Zoveel mensen kende hij . Alle liefde zie je in de bloemenzee. We gaan hem heel erg missen", zegt Bullet.