Stadstekenaars leggen als echte geschiedschrijvers Rotterdam in coronatijd vast

De drie kunstenaars kijken op hun eigen manier naar de stad. Janssen houdt zich bezig met het nachtleven, Plum kijkt naar de horeca en het onderwijs en Stok richt zich op de mensen die binnen moeten blijven en het leven buiten vanachter een raam zien.

Gemma Plum en Funs Janssen vertellen in Welkom bij Rijnmond op TV Rijnmond over hun werk. Plum: "Ik vond het vooral interessant om te kijken hoe mensen met de situatie omgaan. Ik wil iets doen met de nuances die blijken te verdwijnen in deze tijd en ik wilde de mensen spreken en echt horen hoe ze erover denken." Haar tekeningen zijn anderhalve meter lang.

Het werk van stadstekenaar Gemma Plum | Foto: Gemma Plum

Janssen is begonnen toen de avondklok werd opgeheven en mensen 's avonds weer de straat op gingen. Hij heeft een speciale manier van werken: "Het begint met een locatie opzoeken, daar ga ik foto’s maken. Dan bouw ik dat na in een 3D-programma. Daarna ga ik het illustreren. Vervolgens kleur ik het in en kom je tot een eindresultaat."

Het werk van stadstekenaar Funs Janssen | Foto: Funs Janssen

Omdat de situatie de afgelopen maanden steeds is veranderd, is het niet eenvoudig om de actualiteit te volgen in kunstwerken. "Ik teken een beetje achter de feiten aan. Op het moment voelt dat vervelend, maar eigenlijk maakt het niet zo veel uit, want ik teken voor over tien jaar en voor later. Ik probeer een jaaroverzicht neer te zetten, niet op de week nauwkeurig", zegt Gemma Plum.

Funs Janssen sluit zich daarbij aan: "De archivering van het moment is er, dat het kunstwerk iets later wordt gemaakt, maakt niet zoveel uit."

Traditie

Rotterdam kent een lange traditie van stadstekenaars. Tot eind jaren 80 van de vorige eeuw kregen kunstenaars elk jaar de opdracht om de stad vast te leggen. Die traditie is in 2018 opnieuw in het leven geroepen. Elk jaar krijgen kunstenaars een eigen thema toegewezen. In 2020 werkten de drie de stadstekenaars net als dit jaar aan het onderwerp corona.

Het werk van de drie wordt bewaard bij het Stadsarchief Rotterdam. "We hebben daar een rondleiding gehad", vertelt Janssen. "Daar hebben we het werk gezien van een tekenaar die gevraagd is de steegjes rond het stadhuis in 1900 vast te leggen. We weten allemaal wat er daarna is gebeurd."

Het werk van de drie stadstekenaars van 2021 is vanaf 23 oktober te zien op een expositie in de Kunsthal. Daarna wordt het opgenomen in de collectie van het Stadsarchief.