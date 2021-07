Water stroomt door kelders, portieken en straten: 'Riool moet het verwerken, maar kan het aan'

In Gorkum viel nauwelijks een druppel volgens weerman Ed Aldus. Ook in zijn woonplaats Barendrecht was het magertjes. Maar in Vlaardingen viel in korte tijd 50 mm en in Brielle stond de teller rond 17:30 uur op 40 mm. Grote verschillen dus in de regio. Ed Aldus: "Het viel vooral centraal in de regio, vanuit Rotterdam richting het zuidwesten." Dat was te merken op een camping in Oudenhoorn waar de campinggasten de omgeving van hun tent met een trekker droog moesten maken.

Wateroverlast op camping De Zonnehoeve in Oudenhoorn | Foto: Gerben de Groot

Popcornbuien

Even was er ook sprake van een stevig onweer. De apps die de neerslag voorspellen, konden het niet echt bijhouden. Dat kwam volgens Ed vooral doordat we te maken hadden met zogeheten popcornbuien. "Die komen net zo snel op als popcorn ontpopt in de hitte. Het gaf een onstabiel weerbeeld en dat kunnen de buienradars niet bijhouden." Na 17:30 uur trokken de buien al snel weg richting het Noorden.

Meldingen van wateroverlast

Bij de brandweer 'stroomde' de meldingen van wateroverlast in de loop van de middag binnen. Vooral in Rotterdam-Zuid moesten de hulpdiensten in actie komen. Meldingen kwamen uit de Schilperoortstraat, de Zuidhoek, de Strevelsweg, de Boergoensestraat, de Wielewaalstraat en vooral van het Metroplein.

Maar ook ten noorden van de Maas stroomde het water waar het niet welkom was. Kelders van woningen en winkels stroomden vol en straten stonden er blank. Op de Middellandstraat ging het om de begane grond van een winkel en op de 's Gravendijkwal was de eigenaar van een souterrain de pineut. Op de Bergweg was zelfs even sprake van een sinkhole, maar die was volgens een woordvoerder van de brandweer niet verontrustend.

Ook op Zuidplein in Rotterdam-Zuid moesten de bussen zich een weg banen door het water. De brandweer was er in korte tijd even flink druk mee. Maar de overlast leek erger dan hij werkelijk was. "Het riool moet het even verwerken, maar kan het aan", aldus een woordvoerder.

Hele week wisselvallig

Weerman Ed Aldus verwacht dat het de hele week wisselvallig blijft. Volgens hem kunnen er vooral dinsdag nog flinke hoosbuien vallen met hier en daar onweer.