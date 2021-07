Slecht weer zorgt voor wateroverlast op de camping: 'Het stond wel vier tot vijf centimeter hoog'

Ook Wim uit Dordrecht is 's middags druk in de weer met een trekker, maar krijgt het water niet weg. "Vanmorgen was het wel erger", vertelt hij. "Toen stond er vijf centimeter water in de voortent." De laarzen die hij aan heeft komen goed van pas. "Op het laatste moment dacht ik er ineens aan om die mee te nemen", benadrukt Wim.

Wim is op de camping druk bezig om het water weg te krijgen | Foto: Rijnmond

Ton en Marja uit Spijkenisse zijn met de kleinkinderen op stap en werden bij de camper ook met flinke plassen geconfronteerd. "Tot aan het wiel, zo hoog stond het", wijst Ton naar de plek des onheils. "Ook de aardappels onder de camper zijn nat geworden", zegt Anja.

'Niet het weer, maar de sfeer bepaalt de vakantie'

Campingeigenaar Gerben de Groot deelde trekkers en rieken uit aan de campinggasten om het water zo veel mogelijk weg te krijgen. De plassen blijven liggen. "Het is dweilen met de kraan open", zegt hij. "Je hoopt dat het niet te veel de vakantie beïnvloedt. Maar wij zeggen altijd dat niet het weer, maar de sfeer de vakantie bepaalt. Je ziet de echte kampeerders er altijd iets moois van maken."

Volgens De Groot regent het geen afmeldingen bij de receptie als het weer slecht is. "Je merkt wel dat mensen willen weten of de velden nog toegankelijk zijn. Ze vragen dan of ze nog kunnen komen."

Ton en Anja maken zich ook niet druk. Samen met de kleinkinderen vermaken zij zich wel. "Bovendien hebben we veertien dagen mooi weer gehad", vertelt Ton. "Met spelletjes en filmpjes kijken houden we de moed erin", vertelt Anja. De kinderen op de camping maken van een nood een deugd: een aantal stoere bikkels durft het aan om in de plassen een schuiver te maken.

De jonge campinggasten maken graag een duik in de plas op het grasveld | Foto: Rijnmond

Wim uit Dordrecht zit ook niet bij de pakken neer. Sterker nog, hij wil niets van een verregende vakantie weten. Wim blijft positief: "We trekken daar niet zoveel van aan. We laten ons hier niet wegsturen", verwijst hij naar de wolkbreuk.