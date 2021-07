Rotterdamse oprichter Kees Veldboer van Stichting Ambulance Wens overleden

Kees Veldboer, oprichter en directeur van de Stichting Ambulance Wens, is maandag plotseling aan een hartstilstand overleden. Dat heeft het bestuur van de stichting bekendgemaakt. Veldboer is 62 jaar geworden.

Stichting Ambulance Wens vervult 'de laatste wens' voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Rotterdammer Veldboer begon de stichting in 2007 nadat hij twintig jaar als ambulancechauffeur had gewerkt. Dankzij zijn inzet en die van vele vrijwilligers zijn in de afgelopen 14 jaar meer dan 16.000 wensen vervuld.

De stichting laat weten erg verdrietig te zijn over het plotselinge overlijden van Kees Veldboer. Ze zegt dat alle geplande wensen waar mogelijk doorgaan "overeenkomstig de wil van Kees".