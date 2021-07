Rotterdamse gemeenteraad verdeeld: moet Feyenoord excuses maken na muurschildering Berghuis?

Ondanks de reactie van Feyenoord vindt het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël dat de club óók excuses moet aanbieden. In de Rotterdamse gemeenteraad wordt daar wisselend op gereageerd. Een aantal politieke partijen is het er mee eens, andere fracties vinden dat alleen de maker van de afbeelding excuses moet maken.

Walgelijke actie

"Ongehoord kwetsend, meer dan pijnlijk en intens verdrietig voor de overlevenden en hun nabestaanden van de Holocaust. Maar ook voor de hele joodse samenleving is dit een klap in het gezicht om zoveel jaren na de Tweede Wereldoorlog nog steeds zo met antisemitisme geconfronteerd te worden", zegt Ellen Verkoelen van 50Plus. Zij vindt het ook pijnlijk voor Steven Berghuis. "Het kan en mag niet waar zijn dat je zo bejegend en bedreigd wordt (na het spandoek waar hij met de dood bedreigd werd nu deze vreselijke muurschildering) als je de stap neemt om je voetballoopbaan bij een andere voetbalclub voort te zetten. Zelfs niet als dat bij de aartsrivaal Ajax gebeurt".

Denk-fractievoorzitter Faouzi Achbar noemt net als veel van zijn collega's de afbeelding walgelijk. "Antisemitisme of moslimhaat of alle andere vormen van discriminatie hebben geen ruimte in onze stad en moeten hard bestreden worden". De PvdA in Rotterdam vindt de muurtekening het zoveelste incident van antisemitisme door een beschamend deel van de Feyenoordaanhang. Ook de recente bedreiging aan het adres van Berghuis vindt de partij onacceptabel.

Wel of geen excuses

Hoewel niet bekend is wie er achter de muurschildering zit en er dus officieel niets bekend is over een band met de club, wil het CIDI wil dat Feyenoord na jaren problemen met grensoverschrijdend gedrag alsnog excuses maakt. In de Rotterdamse gemeenteraad verschillen de meningen daarover. Stephan Leewis van GroenLinks vindt dat het CIDI volkomen gelijk heeft. "Ik had jarenlang een seizoenskaart. Regelmatig hoorde je antisemitisme spreekkoren. Dat is volstrekt absurd. Dat kan echt niet meer."

Ook de SP vindt de oproep van het CIDI goed. "Feyenoord mag zelfs de schijn van tolereren niet ophouden. Sterke veroordeling is dan ook nodig en excuses van het bestuur dat de aanhang dat doet", zo schrijft Aart van Zevenbergen van de SP-fractie.

Andere geluiden hoor je bij de fracties van 50Plus, Denk, VVD, PvdA, D66 en Leefbaar Rotterdam. Deze partijen vinden dat de club geen excuses hoeft of kan aanbieden voor de muurschildering in de wijk. Faouzi Achbar van Denk: "Ik vind het goed dat Feyenoord hiervan afstand heeft genomen, maar Feyenoord is hier natuurlijk niet verantwoordelijk voor. Degene die de graffiti heeft geplaatst, die moeten we aanpakken en niet iemand anders verantwoordelijk stellen voor het gedrag van een ander." Alle raadsleden hopen dat de maker wordt opgespoord en dat vervolging zal plaatsvinden.

"Maatregelen hard nodig"

De VVD wil dat Feyenoord nog harder aan de aanhang duidelijk maakt dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt. Fractievoorzitter Vincent Karremans riep daar al toe op toen supporters ongewenst het stadion betraden tijdens een wedstrijd zonder publiek. Karremans: "Feyenoord moet nadrukkelijker afstand nemen van dit soort buitensporig gedrag. Je moet daar een grens trekken en zeggen: We willen je niet als supporter als je dit doet."

D66 Rotterdam is groot voorstander van een persoonsgerichte aanpak. Raadslid Nadia Arsieni: "De club, politie, OM en gemeente kunnen beter samenwerken om relschoppers gericht aan te pakken op ontoelaatbaar gedrag. Daarvoor is wel nodig dat we weten wie het zijn. Het toezicht in het stadion moet veel beter. Meteen signaleren wie uitlatingen doen en daarop handhaven."

GroenLinks-raadslid Stephan Leewis vindt dat Feyenoord nu eens met een actieplan moet komen om het probleem goed aan te pakken. Leewis pleit er daarbij voor dat de club en de KNVB samen aan maatregelen gaan werken. Bij weer een antisemitisch spreekkoor zou een wedstrijd volgens Leewis zelfs gestaakt moeten worden. Leefbaar Rotterdam-raadslid Robert Simons begrijpt niets van de oproep van GroenLinks.

Simons wijst erop dat zijn partij al langere tijd aandacht vraagt voor antisemitisme maar dat GroenLinks daar dan niet in meegaat. "We hebben concrete signalen gehad vanuit de Joodse gemeenschap dat een begraafplaats vernielingen had. Er is recent een rapport uitgekomen over antisemitisme. Daar hebben we aandacht voor gevraagd om dat in Rotterdam verder te onderzoeken. Toen stemde GroenLinks tegen."