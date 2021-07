Het weer van vandaag: opnieuw (onweers)buien

Dinsdag is er veel bewolking met weinig zon en in de loop van de dag vallen opnieuw verspreid (stevige) regen- en onweersbuien. Het wordt 21 graden en de zuidwestenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig. In de avond vallen ook nog enkele buien. De nacht verloopt droog met een enkele opklaring. Het koelt af naar 15 graden. De zuidwestenwind waait matig en langs de kust vrij krachtig.