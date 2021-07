Van hooi tot icepacks: Rotterdamse Anne zorgt voor paard Go Legend op de Olympische Spelen

Anne Schalekamp begon als kind met rijlessen op manege De Hazelaar in Rotterdam. Nu is ze op de Olympische Spelen. Niet als amazone, maar als groom. Ze verzorgt het paard Go Legend van de Brabantse amazone Marlies van Baalen. "Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en alles mee mag maken", laat ze vanuit Japan weten.

Het is Anne's taak om het de 10-jarige Go Legend zo comfortabel mogelijk te maken. Met eten, drinken, een schone stal en beweging. "Ik stap met 'm. Maar wel kleinere stukken dan normaal. Omdat het hier warmer is."

Ze koelt ook de onderbenen van het paard. Met icepacks. "De pezen krijgen heel wat te verduren tijdens zo'n training en wedstrijd. Daar komt veel druk op te staan en dan wordt het warm. Verder laat ik 'm veel rusten. Dat hij gewoon momenten voor zichzelf heeft."

Van hier tot Tokio

De Nederlandse paarden van Marlies van Baalen, Edward Gal en Hans-Peter Minderhoud hebben een enorme reis afgelegd voordat ze in Japan aankwamen. De reis duurde zo'n negentien uur. Voor Go Legend was het de eerste keer dat hij de lucht in ging. Anne: "Dus dat was spannend. Maar het ging allemaal goed."

Voordat ze het vliegtuig in gingen, zijn de paarden eerst een week in quarantaine gegaan in Aken. Van daaruit zijn ze naar het vliegveld van Luik vervoerd. Voor de vliegreis werden ze met twee tegelijk in een soort containers gezet, die in het vliegtuig werden geschoven. Om onrust aan boord te voorkomen werden merries en de hengsten zover mogelijk uit elkaar gehouden, met ruinen (gecastreerde hengsten) als een soort buffer er tussenin. In Dubai is een nog een tussenstop gemaakt.

Go Legend | Foto: privéfoto

Last van een jetlag - het tijdsverschil met Nederland is zeven uur - lijkt Go Legend niet te hebben. "Hij is gewend aan de routine van het eten. En er zijn momenten dat we alle lichten op stal uitdoen en weggaan, zodat de paarden kunnen rusten. Ik heb niet het idee dat hij doorheeft dat de tijd hier anders is."

Het zijn andere Spelen dan normaal, zegt Anne Schalekamp. Zo moet ze een mondkap op en zijn er dagelijks coronatesten. Als Marlies van Baalen haar wedstrijdproeven rijdt, mag ze wel langs de lijn staan om te supporten. "Maar als de ruiter klaar is, moet je meteen weg."