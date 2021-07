Wat is jouw mooiste herinnering aan Stichting Ambulance Wens en oprichter Kees Veldboer?

Vanwege het overlijden van Rotterdammer Veldboer waren we op zoek naar jouw verhaal over Stichting Ambulance Wens. Heeft de stichting een mooie laatste wens van een van jouw dierbaren in vervulling laten gaan? Of koester jij een mooie persoonlijke herinnering aan Kees Veldboer? Aan de oproep werd massaal gehoor gegeven:

Kijk hier naar een compilatie van het Rijnmondprogramma 7 minuten over de Stichting Ambulance Wens uit 2016. Tekst gaat verder onder de video.

Veldboer kwam op het idee voor de Stichting Ambulance Wens nadat hij als ambulancechauffeur een terminale patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis moest brengen. Omdat er even tijd over was, reden ze naar de waterkant. Dat deed de patiënt goed. Hij bleek zijn hele leven te hebben gevaren, zou graag nog een laatste keer varen maar dacht niet dat hij dat nog kon. Veldboer belde wat rond in zijn vrije uren en wist die wens alsnog uit te laten komen.

Hij richtte de stichting op die wensen vervult van mensen die niet lang meer te leven hebben. Dagelijks rijden de ambulances van de Stichting Ambulance Wens door Nederland om wensen te vervullen.

Het initiatief heeft in meerdere landen navolging gekregen. In Europa, maar bijvoorbeeld ook in Colombia. Kees Veldboer is in 2016 door de Britse BBC onderscheiden met de Outlook Inspirations Award, een prijs voor mensen die inspireren om anderen bij de staan.