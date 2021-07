Bestuur supportersvereniging De Feijenoorder verdeeld over antisemitische muurtekening

De officiële supportersvereniging van Feyenoord, SV De Feijenoorder, laat er in een statement geen misverstand over bestaan: de muurtekening van voormalig Feyenoordspeler Steven Berghuis is smakeloos. "Als je moet uitleggen waarom dit smakeloos is, dan heeft het eigenlijk al geen zin meer", zegt bestuursvoorzitter Remco Ravenhorst. Toch denken niet alle bestuursleden daar hetzelfde over. Eén van hen, Gijs van Delft, kreeg verontwaardigde reacties over zich heen toen hij twitterde dat hij het wel mooi vond. "Zonde dat het weg wordt gehaald", twitterde hij nog. Als we hem bellen, zegt hij als eerste dat hij ziek is. Wat hij heeft? "Joderitus."

Fusie

De officiële supportersvereniging van de Rotterdamse club ontstond uit een fusie tussen Vereeniging de Feijenoorder en de Feyenoord Supporters Vereniging (FSV). De FSV bestaat al tientallen jaren. De Feijenoorder is een jaar of acht geleden opgericht en heeft een aantal personen met een hooligan-verleden in de leiding. In 2016 zijn de twee gefuseerd.

Het lijkt erop alsof de fusie nog steeds af en toe voor verdeeldheid zorgt. Zo liep bestuurslid van de FSV, Philip Buitendijk, mee met de dreigende huisbezoekjes van de harde kern aan voorstanders van Feyenoord City begin juni.

'Het is satire'

Gijs van Delft legde in de jaren '80 en '90 de rellen van de harde kern van Feyenoord vast op beeld. Hij werd bekend toen hij door de politie in zijn been werd geschoten tijdens huldiging na het kampioenschap in 1999. Van Delft heeft verschillende taken in het bestuur en onderhoudt de contacten met de meer hardcore supporters. Hij ziet geen enkel probleem in de muurschildering van Berghuis. "Ik vind het een mooie tekening. De kleuren, de uitstraling die het heeft..."

En de gestreepte pyjama met Jodenster? "Ja, wat is daarmee? Christenen lopen ook met een kruis. Ik snap het probleem echt niet. Het is satire, daarmee mag je alles doen. In Amsterdam lopen supporters met jodenvlaggen. Het is niet echt, het is na de wedstrijd weer weg. Het wordt een probleem als je echte joden gaat lastigvallen."

Dat een tekening met strafkampkleding en een jodenster ook een vorm is van echte joden lastigvallen, gaat er bij Van Delft niet in. "Dat heb je ook als je kankerlijer roept. Ga toch weg, het moet ergens ophouden."

'Voetbaljoden'

De tweets van Van Delft zijn geen foutje in een opwelling, niet iets waar hij achteraf spijt van heeft. Het is een bewuste provocatie. "Ik zet het erop zodat mensen gaan reageren. Je hoeft maar iets ergens neer te zetten en ze komen er als muskieten op af. Het is niet zo dat iedereen denkt dat joden vergast moeten worden. We praten altijd over 'voetbaljoden'."

Acties vanuit de club of het CIDI vindt hij onzin, en zinloos. "Mensen doen alsof we achterlijk zijn. Voetbalvandalisme gaat nooit verdwijnen, antisemitisme gaat nooit verdwijnen."

"Het is mijn privémening. Ik ben gekozen door mensen die er ook zo over denken", zegt hij. En daar zit hem het ongemak voor de rest van het bestuur. "Ik ben er niet trots op", zegt voorzitter Remco Ravenhorst. "Het is gevaarlijk voor onze vereniging en ik word er ongelukkig van. We zullen het met elkaar bespreken."

Stadionverbod

De club zelf is er duidelijk over: "Feyenoord heeft afgelopen week en ook gisteren weer in felle, niet mis te verstane bewoordingen afstand genomen van deze uitingen. Ook hebben wij nadrukkelijk opgeroepen met dit soort walgelijke zaken te stoppen. We vinden dit ook vreselijk." Excuses aanbieden vindt de clubleiding lastig, omdat vooralsnog niet bekend is wie het heeft gedaan en hoe de tekenaar(s) in relatie staan tot de club. Mochten het seizoenskaarthouders zijn, kunnen ze op een stadionverbod rekenen.

Ook breder wil de club altijd in gesprek over antisemitisme onder de supporters. "We kunnen dan ook direct nog eens uitgebreid uit de doeken doen wat we als club samen met maatschappelijke instanties allemaal en al vele jaren doen om anti-semitisme te bestrijden. Dat gaat van webinars en workshops tot educatieve reizen naar Auschwitz en Birkenau."