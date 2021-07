Zo vul je je kledingkast met een duurzame garderobe

Tel het aantal schoenen eens dat je hebt, of het aantal jurken en broeken? Hoeveel miskopen heb je de afgelopen jaren gedaan? Als je je kledingkast goed doorneemt, kom je allerlei kledingstukken tegen die je zelden of nooit draagt. De kleur of pasvorm is niet goed, het is uit de mode geraakt of de print is te saai.

We kopen niet alleen teveel kleding; we danken textiel ook steeds sneller af. Gemiddeld gooien we per jaar 15 kilo aan textiel weg. En dat is zonde, want de kledingproductie is erg milieubelastend. Wist je bijvoorbeeld dat er 2027 liter water nodig om een katoenen t-shirt te maken? En dat de productie daarvan juist in gebieden plaats vindt waar water toch al vaak schaars is? Ook wordt veel van onze kleding in zeer lage lonen landen gemaakt, waar de kledingarbeiders worden uitgebuit met lage lonen, lange werkdagen en slechte arbeidsomstandigheden.

Hoe kun je de groeiende textielberg verkleinen?

Minder kleding kopen of alleen nog maar tweedehands shoppen lijkt de meest voor de hand liggende oplossing om de overproductie aan kleding te gaan. Denk ook aan kleding ruilen. Als je dan toch kleding koopt, kies dan vooral voor stukken van hoogwaardige kwaliteit: die gaan langer mee en kunnen beter gerecycled worden. Hoe zorg je ervoor dat je textiel langer meegaat? Door je kleding te laten vermaken, je schoenen te verzolen of door je kledingstukken minder vaak te wassen. Je kunt textiel ook buiten laten luchten of stomen in de douche. En spijkerbroeken worden weer fris na een nachtje in de vriezer, echt waar!

Stel de ultieme garderobe samen met producten die je vaak draagt en doe de rest weg. Als je textiel weggooit, doe dat dan niet in de afvalbak maar gooi het bij voorkeur in de de textielbakken die op straat of bij de milieustraat staan. Professionele textielinzamelaars legen deze bakken en zij weten precies wat er met de kledingstukken moet gebeuren. De beste kleding gaat naar Nederlandse tweedehands kledingwinkels. Materiaal van mindere kwaliteit of minder modieuze kledingstukken gaan vooral naar Oost-Europese en Afrikaanse landen.

Sorteren van ingezamelde kleding | Foto: Rijnmond

Ook is een deel van de afgedankte kleding geschikt voor recycling. Dan wordt er bijvoorbeeld isolatiemateriaal van gemaakt of poetsdoeken voor garages en bedrijven in de haven. Helaas verdwijnt toch ook een deel van het ingezamelde textiel in de verbrandingsoven, omdat het verkeerd wordt aangeboden. Een kledingzak met natte of vuile kleding, of met andere spullen zoals luiers, apparatuur of etenswaar, kan ervoor zorgen dat een hele partij onbruikbaar is.

Wat kan er in de toekomst beter?

Modebedrijven zouden volgens Esther Zondervan van TNO, veel meer aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid voor een duurzame kledinglijn. Nu wordt lang niet altijd een eerlijke prijs berekend voor een kledingstuk. Kosten van watergebruik en watervervuiling worden bijvoorbeeld niet meegerekend, en (kind)arbeiders worden uitgebuit. Als overheden en consumenten steeds meer hameren op inzicht in de verborgen kosten, stappen bedrijven sneller over op een duurzamer productiemodel. En kunnen consumenten eerder voor een duurzaam alternatief kiezen.

Koop daarom vooral kleding van merken die de werkomstandigheden verbeteren. Biologisch katoen is weliswaar beter voor het milieu, maar kan nog steeds door naaisters met veel te lage lonen gemaakt worden. Vraag in de winkel dus goed door hoe ‘fair’ een kledingmerk is.

Op het gebied van hergebruik en recycling van textiel kunnen producenten ook nog veel verbeteren. Momenteel zijn gemeentes verantwoordelijk voor de inzameling van kleding. Vanaf 2025 zijn ze dat zelfs verplicht. Maar doordat kledingmerken zelf ook steeds vaker hun eigen inzamelingsacties starten, raakt het landschap versnippert. Bovendien weigeren steeds meer ontwikkelingslanden de afgedankte kleding uit Europa.

Het resultaat is een groeiende berg ‘waardeloos’ textiel dat kapot, vies of uit de mode is. Door de producenten zelf verantwoordelijk te maken voor de inzameling en recycling, kan er een beter, langjarig beleid gemaakt worden. En kan er een circulaire textielmarkt ontstaan met goede productieomstandigheden voor mens, dier en milieu.

Sorteercentrum afgedankte kleding | Foto: Rijnmond

Kortom: vul je kledingkast alleen met hoogwaardige kleding die je vaak draagt. Gooi afgedankte kleding in de textielbak, zodat het een tweede kans krijgt. Lever het wel altijd droog en schoon in, en hou schoenen en kledingsetjes gebundeld in een afgesloten zak.

GooWil je meer tips en informatie over de verwerking van kleding? Kijk dan hier naar de serie Jelle's Groene Weg op TV Rijnmond. En zie hoe Jelle Gunneweg meehelpt in het sorteercentrum en tweedehands kleding shopt bij het Leger des Heils.