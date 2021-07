Emotionele Juul Franssen loopt brons net mis: 'Keihard, maar trots dat ik hier sta'

Franssen (31) kreeg in het afgelopen jaar veel met tegenslagen te maken. Zo kreeg haar vader een herseninfarct. Ze reed bijna iedere dag van Rotterdam naar Limburg, om haar ouders te ondersteunen. "Het afgelopen halfjaar heeft mij doen beseffen dat sport niet het allerbelangrijkste is."

Voor de judoka bleven de Spelen wel een doel. En niet alleen om mee te doen. "Het werd voor ons allemaal ook een soort houvast", zei de zichtbaar geëmotioneerde Franssen een paar minuten na haar verloren partij.

"Ik ben vijfde geworden op de Spelen, dus waar hebben we het eigenlijk over? Je krijgt alleen niet zo maar kansen op Olympisch eremetaal. Dan is een vijfde plek in het judo heel pijnlijk."

Dankbaar

Franssen is haar omgeving dankbaar. "Zeker de mensen om me heen die in de afgelopen drie maanden alles voor mij aan de kant hebben geschoven. Zij hebben ervoor gezorgd dat mijn ogen weer op de Spelen gericht werden.''

Ondanks de teleurstelling probeert de Rotterdamse, die geboren is in Venlo, het verdriet een plekje te geven. "Ik ga er de komende dagen nog wel van genieten dat ik hier ben. Ik ben super trots dat ik hier sta en mijn beste judo heb laten zien vandaag. Hier had ik vooraf voor getekend, maar om zo dichtbij een medaille te zijn en het niet te halen, maakt het verdrietig."

Strijd om brons

Franssen verloor in de kwartfinale van Clarisse Agbegnenou, die later het goud veroverde. In het judo krijg je dan altijd nog een herkansing, om nog voor het brons te gaan. Uiteindelijk stond Franssen in de strijd om het brons tegenover de Italiaanse Maria Centracchio.

Vanaf het begin af aan zat Franssen en niet lekker in. En dat terwijl ze wel met een goed gevoel de mat op stapte. "Je bent zo dichtbij en je bent zo stabiel de hele dag. Het anti-judo heeft gewonnen en dat in Japan. Dat doet zeer."

"Ik kwam continu als tweede aan de beurt", analyseert ze haar eigen partij. "Ik had het af moeten maken, ik had moeten scoren. Ik heb hier jaren naar toe gewerkt. Dat is topsport en dat is keihard."

Bekijk hier het interview de de collega's van de NOS maakte, vlak nadat Juul Franssen het brons misliep.