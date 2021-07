Horeca mag weer helemaal open, maar moet toch deuren deels dicht houden vanwege gebrek aan personeel

Robèr Willemsen over het persooneelstekort in de horeca

Door het grote personeelstekort in de horecabranche hebben restaurants hun openingstijden moeten aanpassen. Ook Mike de Haan, eigenaar van eetcafé Trefpunt in Rotterdam-Noord, ziet geen andere mogelijkheid meer om doordeweeks een paar dagen dicht te blijven.

De Haan is eigenaar van twee restaurants: eetcafé Trefpunt en Ma-No by Trefpunt. Beide gevestigd in Rotterdam-Noord en beide geraakt door het grote personeelstekort. Ma-No is daarom drie dagen (maandag, dinsdag en woensdag) in de week gesloten en ook Trefpunt is dicht op maandagen. Daarnaast is bij Trefpunt ook de lunch geschrapt. "Dat is een hele grote financiële aderlating voor ons. We hebben hier een hele goede lunch met een terras aan het water." Zeker met mooi weer loopt het terras normaal lekker vol. Maar die inkomsten loopt het restaurant nu mis.

De restaurants van De Haan zijn al drie weken gedeeltelijk gesloten."Ik probeer aan alle kanten mensen te krijgen, maar als dat niet lukt moeten we op deze hand doorgaan", vertelt De Haan. "Ik ben naar een studentenhuis geweest waar ik een affiche heb opgehangen. Ik ben bij een horecavakschool geweest om te vragen naar personeel." Ook via Facebook en vacaturesite Indeed heeft De Haan gezocht, maar zonder succes. "Het is heel erg moeilijk, er zijn zo veel mensen die tekort hebben aan personeel." De sollicitatiegesprekken die wel worden ingepland, zijn ook lang niet altijd succesvol. "De laatste zes afspraken die ik had, zijn niet eens op komen dagen."

Verdubbeling van het banentekort

Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, herkent het probleem. "Voordat de pandemie begon, hadden we zo'n 40.000 structurele vacatures. Dat tekort aan banen zal nu rond de 80.000 zijn, dat is een verdubbeling van wat het was." Volgens Willemsen wijkt de regionale situatie daarin niet veel af van de landelijke. Volgens De Haan komt dat deels doordat de horeca zzp'ers en krachten met een nulurencontract heeft laten gaan en deels doordat veel studenten bij de GGD zijn gaan werken. Die zouden anders misschien de horeca in gaan.

Een deel van de krachten die nu bijvoorbeeld bij de GGD werkt, zal nog wel terugkeren denken zowel Willemsen als De Haan. "Dat houdt een keer op", zegt De Haan. Maar erg aantrekkelijk om nu terug te keren is het nog niet. "De politiek zwabbert nogal, dus als je nu in een club of discotheek werkt, of in de nachthoreca, dan denk je nog wel even voordat je je baan opgeeft en weer terugkomt naar de horeca. Want je weet niet hoe het er over een maand bijstaat", legt Willemsen uit. De Haan heeft zijn hoop gevestigd op de stroom studenten die in het nieuwe jaar naar Rotterdam komt.

Volgens Willemsen moet er landelijk veel aandacht worden besteed aan een arbeidsmarktcampagne. "Daarnaast zijn we druk in gesprek met het onderwijs, hoe we dat aantrekkelijk kunnen maken. Er stromen al jong veel mensen uit. Dat zijn facetten waar al jaren aan gewerkt wordt, maar die nu nog meer aandacht krijgen."