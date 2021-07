Olympische Spelen: bokser Fontijn wint eerste partij, roeister Keijser bereikt finale

Op dag 5 van de Olympische Spelen zien we weer genoeg regiosporters in actie. Bokser Nouckha Fontijn uit Schiedam heeft haar eerste partij in de klasse tot 75 kilogram gewonnen. Roeier Marieke Keijser uit Rotterdam heeft de finale bereikt van de lichte dubbeltwee.

Fontijn versloeg in drie ronden de Poolse Elzbieta Wojcik. De Schiedamse verloor de eerste ronde, won de tweede ronde en overtuigend de derde ronde. Ze is tevreden, maar kritisch: "Het moest wel van ver komen", zegt ze tegen de NOS. "De eerste ronde was voor haar en in een wedstrijd waarin je maar drie rondes hebt, moet je wat goedmaken daarna. Je moet daar een scenario voor hebben en eruit proberen te krabbelen."

Dan moet je je batterijen uit je rugtas halen en je goed technisch, tactisch en mentaal voorbereiden, zegt ze. "Dit is de Olympische Spelen dus ik weet dat ik twee dagen rust heb als ik win en dus alles mag geven vandaag."

Roeier Keijser

Ook een andere regiogenoot, de Rotterdamse Keijser, vierde een overwinning. Samen met Ilse Paulis bereikte zij woensdagochtend de finale van de lichte dubbeltwee. Deze wordt morgen geroeid.

Favorieten

De Rotterdamse roeister plaatste zich overtuigend voor de halve finale. Keijser geldt als een van grote favorieten om de gouden medaille mee naar huis te nemen. Samen met Ilse Paulis hoopt ze zich eerst te plaatsen voor de finale van donderdagochtend.

De halve finale werd met een dag uitgesteld vanwege het slechte weer.

Voor Nouchka Fontijn zit het wachten er eindelijk op. De Schiedamse ging woensdagochtend vroeg in de achtste finales de ring in voor het duel met de Poolse Elizabeth Wojcik.

Tot slot komen ook de waterpolodames weer in actie. De vrouwen van coach Arno Havenga hopen zich te herstellen van de verrassende nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Australië.

Deze regiosporters komen woensdag in actie

04:40 uur: Marieke Keijser, halve finale lichte dubbel twee (roeien)

05:18 uur: Nouchka Fontijn, achtste finales (boksen)

11:20 uur: Arno Havenga, Debby Willemsz, Maud Megens, Nederland - Spanje, groepsfase (waterpolodames)