Man dwong slachtoffers tot sadistische seksfilmpjes

Justitie spreekt van afpersing en dreiging met geweld. "De verdachte dwong steeds nieuwe foto's en filmpjes te sturen, anders zou hij hen ontvoeren, mishandelen, vermoorden of castreren." Ook dreigde hij het materiaal te verspreiden onder hun familieleden en vrienden en hij zou online gaan vermelden dat zij pedofiel zijn.



Het beeldmateriaal bevat bevat een groot aantal naaktfoto's van de slachtoffers. Maar justitie spreekt van 'een zedenzaak die zijn weerga niet kent' omdat de scènes heel ver gingen. Zo moesten de slachtoffers een luier aandoen, als een hondje op handen en voeten lopen en urineren. Ook is te zien hoe zij excuses moesten aanbieden, knielen of een onderdanige houding aannemen. In een enkel geval werd een geldbedrag gevraagd.



Penisklem

In meerdere gevallen zijn mannen gedwongen hun penis en teelballen met een veter of snoer af te binden, of een penisklem aan te brengen. Dat heeft bij twee mannen geleid tot permanente beschadiging van de geslachtsdelen, zoals een erectiestoornis en pijn bij het plassen.



Tijdens een korte zitting dinsdag op de rechtbank In Rotterdam bleven veel vragen nog onbeantwoord. Zo is onduidelijk hoe de verdachte in contact kwam met de slachtoffers en wat de mogelijke achtergrond is van het perverse gedrag. Hij heeft tot dusver gezwegen over de meeste gevallen en weet ook nog niet of hij tijdens de rechtszaak gaat praten.



De vernederende foto's en filmpjes zijn op zijn telefoons gevonden, maar volgens zijn advocaat staat daarmee niet vast dat hij ervoor verantwoordelijk is. "Cliënt zat in Telegramgroepen waarin veel beeldmateriaal werd gedeeld. Ik zie nergens dat hij direct gesprekken heeft gevoerd met de slachtoffers."

Gevaar herhaling

Zij vroeg de verdachte, die al een half jaar vastzit, vrij te laten. Het onderzoek is klaar en volgens haar is er geen gevaar voor herhaling. "Hij is nog nooit met politie en justitie in aanraking geweest". De man beaamde dat: "Als u ziet hoeveel schade deze zaak heeft veroorzaakt bij mijn familie, dan is er echt geen recidivegevaar."



De rechter was het met justitie eens dat er wel degelijk een risico is dat de verdachte weer in de fout gaat. Daarbij is gekeken naar het grote aantal slachtoffers en de duur van de afpersingen: vier jaar. Mogelijk wordt in oktober een inhoudelijke zitting gehouden.