Rotterdamse rapper Winne kon in zijn jeugd door omstandigheden niet sporten en begint nu eigen sportschool

In het World Trade Center in Rotterdam wordt hard gewerkt om de sportschool klaar te maken voor de grote opening in september. Elektriciteitskabels worden getrokken, speciale onderdelen voor de vloeren liggen klaar om gelegd te worden en stukken hout worden verwerkt tot een bar. Als Winne (echte naam Winston Bergwijn, red.) om zich heen kijkt verschijnt er een grote glimlach. "Ik krijg kriebels in m'n buik en word er vooral erg blij van."



Winne had de wens om, naast al zijn andere bezigheden, meer te ondernemen. Hij beseft zich goed dat je niet zomaar iets moet gaan doen. "Als je gaat ondernemen, dan moet je vooral dingen doen die je leuk vindt. Naast muziek maken, is sporten één van de dingen die ik het leukst vind, dus dan is dat heel makkelijk een tweede keus."



De tekst gaat verder onder de video

Hoewel sporten nu één van zijn grote passies is, was sporten vroeger helemaal niet vanzelfsprekend. "Het was toen anders", blikt hij terug. "Ik had eigenlijk niet de mogelijkheid om te sporten, want ik had als kind best wel veel verantwoordelijkheid en paste op mijn broertje als er groepssporten plaatsvonden. De voetbaltraining is toen een beetje aan me voorbij gegaan, maar later heb ik dat wel in kunnen halen. Nu creëer ik een mogelijkheid om dat wel aan andere mensen aan te bieden."



Winne neemt ons mee door het pand en laat trots zien waar de ingang, de kleedruimtes, de bar en de yogaruimte komen. Tot hij stopt bij een groot gat in de vloer. "Dit had heel wat voeten in aarde", zegt hij, doelend op de vergunningen die er nodig zijn om een stuk uit de vloer van een monumentaal pand te hakken. "Maar het is gelukt en hier komt straks een zwevende boksring."



Samenwerking met Arie Boomsma

Voor de oprichting van zijn eigen sportschool werkt Winne samen met Arie Boomsma. De bekende televisiepresentator richtte in 2015 in Amsterdam Vondelgym op en de vestiging aan de Meent in Rotterdam krijgt dezelfde naam. "Arie ken ik al wat langer, een jaar of tien. In het verleden hebben we ook al eens samen gewerkt en op afstand was ik al best wel lang naar zijn concept aan het kijken."



"Stiekem was ik wel jaloers dat zij dat wel hadden en wij hier niet." Vooral het verenigingsgevoel sprak Winne erg aan. "Het is meer dan een gym: een plek waar iedereen naartoe kan gaan om zijn ding te doen. Ook het feit dat je meerdere disciplines onder één dak hebt én waar in groepsverband met elkaar getraind wordt, spreekt me aan. Op een gegeven moment waren we aan het babbelen over toekomstplannen. Uitbreiden was één van zijn plannen en meer ondernemen die van mij, dus toen kwamen die dingen bij elkaar."



Woordkunstenaars

Als mensen de naam horen van de sportschool, dan wordt de link met onze hoofdstad direct gemaakt. En dat ligt net even anders dan iedereen denkt, legt Winne uit. "De associatie is heel vaak Vondelpark, maar Joost van den Vondel was een dichter. Arie is een dichter en Winne is een dichter op muziek." En dat gaan we terugzien in de Gym, verzekert de Rotterdammer.



"Er komt zeker een tekst van Vondel op de muur. Ik denk dat er ook wel een lyric (muziektekst, red.) van Winne op de muur mag, en er gaat sowieso een lyric van Feis op de muur komen." En met Feis bedoelt Winne Faisal Mssyeh. De Rotterdamse rapper, met wie hij goed bevriend was, kwam op 1 januari 2019 bij een schietpartij om het leven.

Mensen die hopen straks weer een concert van Winne te bezoeken of uitkijken naar nieuwe muziek hoeven zich geen zorgen te maken dat hij met muziek maken stopt. "Nee hoor, ik blijf gewoon muziek maken. Voor deze gym mag ik gewoon Winne zijn en dat is voor mij niet heel erg moeilijk", zegt hij met een knipoog.



Bij de Amsterdamse sportschool komen veel bekende Nederlanders om te sporten. Maar dat is in de Rotterdamse sportschool niet de bedoeling. "Het wordt geen hippe bedoeling. Het wordt vooral een plek waar gezweet gaat worden, dus mensen hoeven zich niet op te doffen als ze naar de gym komen. Ze moeten vooral zichzelf zijn en hopelijk hier een tweede thuis vinden. Gewoon Rotterdams: niet lullen, maar poetsen."