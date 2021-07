Medeverdachte moord op Parsa010 ontslagen van rechtsvervolging

De Paardebloem in Rotterdam-Ommoord waar Parsa010 is doodgeschoten | Foto: MediaTV

Een Rotterdammer die in beeld was als verdachte bij de moord op rapper Parsa010, wordt niet langer vervolgd. De 29-jarige Huseyn C. bestuurde in de zomer van 2017 de auto waarmee de man die Parsa010 in Ommoord doodschoot, vluchtte.

C. heeft altijd gezegd dat hij niet wist wat de schutter van plan was. Justitie heeft de verdenking in 2018 laten vallen. Maar C. werd nog wel verdacht van verboden wapenbezit en vernieling. Die zaak moest in hoger beroep nog behandeld worden.

Justitie Den Haag laat nu ook deze aanklacht vervallen. In juridische taal heet het dat er 'geen grieven meer waren om de Rotterdammer te vervolgen'.

De 21-jarige Parsa010 werd in mei 2017 beschoten in Rotterdam-Ommoord toen hij met vrienden aan het barbecueën was in de tuin van een huis aan de Paardebloem. Hij overleed vrijwel direct.

Voor de moord werd een Rotterdammer door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot elf jaar cel. In hoger beroep werd dat 10,5 jaar.