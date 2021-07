Man ernstig gewond na mishandeling bij Coolsingel in Rotterdam

Een 30-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld op of bij de Coolsingel in Rotterdam-centrum. Hij is met ernstig letsel in het ziekenhuis opgenomen.

De man liep rond 00:30 uur zwaargewond een uitgaansgelegenheid aan de Coolsingel binnen. Hij vroeg om hulp en zei door twee mannen te zijn mishandeld. De beveiliging heeft het slachtoffer opgevangen en de politie gewaarschuwd.

De man ligt sindsdien met ernstig letsel in het ziekenhuis, laat de politie dinsdag pas weten. Door zijn verwondingen kan hij nauwelijks vertellen wat er was gebeurd. Op beelden van verschillende camera’s in de omgeving is hij vlak voor de mishandeling te zien.

Twee vrouwen

Ter hoogte van het Binnenwegplein maakt het slachtoffer een praatje met twee vrouwen. Met z’n drieën lopen ze over de Lijnbaan en het Binnenwegplein naar de Coolsingel. Even later lopen de twee vrouwen langs de Koopgoot richting de Hoogstraat.

Het is nog steeds niet duidelijk wat er is gebeurd. De twee vrouwen zijn spoorloos, net als de daders.