Transfernieuws bij Excelsior: Omarsson vertrekt en Nieuwpoort komt

Elías Már Ómarsson vertrekt per direct bij Excelsior en zet zijn carrière voort bij NÎmes Olympique in Frankrijk. De IJslandse spits kwam in drie seizoenen tot 97 wedstrijden voor de Kralingers en wist daarin 44 doelpunten te scoren. Ómarsson tekent bij de club uit de Franse Ligue 2 een contract voor drie seizoenen.

Tegenover het vertrek van Ómarsson staat de komst van centrale verdediger Sven Nieuwpoort. De 28-jarige Nieuwpoort, in het verleden actief voor Ajax, Almere City, De Graafschap, Go Ahead Eagles en SC Cambuur, tekent bij Excelsior een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.



Bij Cambuur kwam hij het afgelopen seizoen tot elf wedstrijden en met de Friezen werd hij kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Naast het kampioenschap, en de daarbij horende promotie met Cambuur, is promoveren hem sowieso niet vreemd. In 2016 promoveerde Nieuwpoort via de play-offs met Go Ahead Eagles en in 2018 herhaalde hij dat met De Graafschap.



Excelsior begint het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag 6 augustus met een thuiswedstrijd tegen Top Oss.