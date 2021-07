Rotterdam plaatst door de hele stad extra mosquito's in strijd tegen overlastgevende jongeren

Een oudere generatie mosquito, de zoemtoon is alleen hoorbaar voor jongeren tot zo'n 25 jaar | Foto: Archief

De gemeente Rotterdam gaat in de komende weken zo'n 15 nieuwe mosquito's plaatsen. De kastjes zenden een hoge zoemtoom uit die doorgaans alleen hoorbaar is voor jongeren tot 25 jaar. De apparaatjes worden ingezet op plekken waar buurtbewoners last hebben van hangjongeren.

De nieuwe mosquito's komen door de hele stad, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdag. Volgens hem is een test met een nieuwe generatie mosquito's in Delfshaven (Nozemanstraat en Toussainstraat) en aan de Oosterkade in het centrum goed bevallen, vooral bij omwonenden.

Aboutaleb laat weten dat hij in de afgelopen maanden veel verzoeken heeft gekregen voor het plaatsen van mosquito's. Een deel van die verzoeken wijst hij af. "De mosquito zal niet worden ingezet om jongeren overdag van een plein te weren. Wel wil ik het aantal mosquito's uitbreiden om omwonenden van pleintjes en hofjes waar nu in de late uren veel overlast van jongeren is, nachtrust te gunnen."

Locaties nog onbekend

Waar de nieuwe mosquito's komen, is nog niet bekend. De gemeente komt later met een overzicht van plaatsingen en de reden waarom mosquito's op een bepaalde plek geplaatst worden. Op sommige plekken komen er meer dan een, belooft de burgemeester. De mosquito's worden alleen aangezet tussen 22:00 uur en 06:00 uur.