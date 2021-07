Veel (corona)huisdieren gedumpt bij asiel Gorinchem: 'Vooral massale dump van kittens'

Heel veel kittens, konijnen en parkieten: de afgelopen drie weken krijgt het dierenasiel in Gorinchem ontzettend veel dieren binnen. Het is een steeds groter wordend probleem, zegt eigenaresse Cora Rikkelman.

Groot probleem

De zomervakantie is vaak een tijd waarin het druk is in het dierenasiel, maar dit jaar is er een dubbel probleem. Tussen alle dieren blijken ook vele coronahuisdieren te zitten. "Mensen hebben deze dieren niet meer nodig, nu we langzaam uit de pandemie groeien."

Bij het asiel worden vooral veel kittens gedumpt. Cora heeft daar wel een verklaring voor: "Onze familieleden willen allemaal wel een kitten, dus laten we ervoor zorgen dat de poes een nestje jongen krijgt, was de gedachte van veel mensen. Maar de familieleden gaan op vakantie en de eigenaar van de poes gaat op vakantie, dus vervolgens is er een massale dump van kittens." Rikkelman is dan ook niet verbaasd over het feit dat het aantal gesteriliseerde poezen is gedaald afgelopen jaar.

Dumpen

Een dier naar het pensioen brengen in plaats van dumpen? Nee, dat doen mensen niet. Rikkelman snapt er niks van: "Als je van je huisdier af wil, bel een asiel in de regio en ga daar op gesprek, want alles is mogelijk. Maar ga het dier niet dumpen. Ik heb vannacht ook weer een kitten binnengekregen dat echt op haar laatste krachten hier ligt: helemaal uitgedroogd, vermagerd en te grazen genomen door allerlei vlooien en teken. Dat hoeft niet en kan voorkomen worden als je naar instanties gaat om te praten."

Gedumpte konijnen. | Foto: Dierenasiel Gorinchem

De gedumpte dieren worden vaak opgepikt door dierenambulances die af en aan naar het asiel rijden. "Die zijn hier dagelijks een aantal keren over de vloer. Mensen die bijvoorbeeld hun hond uitlaten, merken dat het dier wat ziet in de struiken en bellen dan de dierenambulance", zegt Rikkelman.

De eigenaresse ziet meteen dat het gaat om dieren die in mensenhanden zijn geweest, niet om verwilderde dieren. De eigenaresse heeft daar verschillende verklaringen voor, zoals de daling van het aantal gesteriliseerde poezen, het uitblijven van vakantiemogelijkheden en het vele thuis zijn. "Je gaat dan alles bij elkaar optellen en ziet dat de situatie dit jaar wel heel erg is. Dus dan betrek je corona er wel bij."

Liefde en aandacht

Voor nu proberen ze de kittens, konijnen en parkieten zoveel mogelijk liefde en aandacht te geven. Om ervoor te zorgen dat ze er weer opkomen en een nieuw, lief baasje vinden. Lukt dat altijd? "Daar gaan we wel vanuit. We blijven positief en geloven dat op ieder potje een dekseltje past."

Wil je graag een nieuw huisdier, dan kun je bellen met 0183-624275. Om samen met de medewerker een matchformulier in te vullen.