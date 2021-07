Proef van start in Rotterdamse huisartsenpraktijken om meer kwetsbare mensen te vaccineren

Rotterdamse huisartsen waarschuwden enkele maanden geleden voor de lage vaccinatiegraad in achterstandswijken. Zo ontstond het initiatief om bezoekers van markten informatie te geven over het coronavaccin en meteen te vaccineren. Dit initiatief wordt nu voortgezet bij twee huisartsenpraktijken in Rotterdam-West.

Shakib Sana is huisarts bij een praktijk in Delfshaven. Hij is een van de Rotterdamse huisartsen die zich heeft ingezet om kwetsbare groepen van juiste informatie te voorzien over een coronavaccinatie en de vaccinatiegraad te verhogen onder deze groep.

Met het initiatief bij de huisartsenpraktijken hoopt Shakib dat de vaccinatiegraad onder kwetsbare groepen hoger wordt. "Het is een samenwerking met de GGD om mensen die in een gezondheidscentrum komen met klachten van correcte informatie te voorzien en te vaccineren", zegt Shakib.

Gezondheidscentra in Rotterdam

De Rotterdamse huisarts zit zelf woensdag in het gezondheidscentrum bij de Mathenesserlaan. Ook in het gezondheidscentrum Mariastraat vindt de proef plaats. De mensen van het gezondheidscentrum worden geprikt met het Janssen-vaccin of Pfizer-vaccin.

Volgens Shakib komen er vooral mensen van boven de 40 en 50 jaar met een medische indicatie die nog niet zijn gevaccineerd. "We weten ook dat mensen met een kwetsbare gezondheid de huisarts bezoeken, dus met dit fijnmazige vaccinatieprogramma hopen we dat te verbeteren."

'Fijnmazige vaccinatie'

Als dit vaccinatieprogramma aanslaat, kan je je afvragen of er niet al een paar maanden geleden mee kon worden gestart. Maar volgens Shakib kon dat niet, omdat veel mensen toen niet langskwamen voor de prik. "De vaccins waren al besteld en bedoeld voor deze mensen. Het gaat erom dat de overheid als eerste heeft ingezet om de laagst hangende vruchten te plukken en pas daarna naar fijnmazige vaccinatie te gaan."

In de toekomst is het daarom belangrijk om meteen de kwetsbare situaties zoals in achterstandswijken mee te nemen, zegt Shakib. Want juist daar kan je een grote gezondheidswinst boeken. "Deze mensen hebben nog veel twijfels en vragen. Als huisarts kan ik hen van de juiste informatie voorzien, zodat zij een goede keuze kunnen maken."

Prikken in praktijken

Het doel van de proef is om dit initiatief uit te breiden naar meer huisartsenpraktijken. Volgens Shakib is dat belangrijk, omdat grote locaties langzaam worden afgebouwd. "Door samen met GGD-medewerkers en huisartsen de wijk in te gaan, kun je veel mensen vaccineren kwetsbare situaties."

Na de vakantie hoopt Shakib ook verder te gaan met het prikken op markten. "We willen na de vakantie een aantal nieuwe marktlocaties openen om mensen een tweede prik te geven."